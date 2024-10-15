БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Настоящий парад звезд! Смотрите, кто пришел на премьеру исторического триллера

В фильме режиссера Яака Кильми страдающий шизофренией Юхан Лийв неожиданно для себя становится детективом, расследуя убийство и рискуя собственной жизнью во имя правды. Юхана Лийва играет эстонский актер Пяэру Оя .

Однако о жизни поэта, вышедшего из психиатрической больницы в 1894 году, сохранилось не так много данных. Это дало создателям фильма возможность предложить сво версию событий.