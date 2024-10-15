ФОТО Пловчиха Луана Алонсо завела страницу на OnlyFans после скандала на Олимпиаде в Париже

В Париже летом спортсменка участвовала в женском заплыве на сто метров баттерфляем, заняв шестое место в своем заплыве, 29-е место в общем зачете и не пройдя в полуфинал. Сразу после соревнований девушка объявила о своем уходе из спорта.

5 августа сообщалось, что Луану попросили покинуть Олимпийскую деревню за создание «неподобающей атмосферы» вокруг команды. Комментарии президента Парагвайского олимпийского комитета на местном радиошоу, по-видимому, указывают на то, что решение об ее исключении было принято после ее поездки в парижский Диснейленд.

Ранее Луана говорила о своем нежелании представлять Парагвай в прямом эфире перед Олимпиадой, вместо этого выразив желание представлять Соединенные Штаты. Позже Луана прокомментировала свое исключение, заявив, что она действительно покинула Игры, но сделала это по собственной воле.

«Я приняла решение остановиться и рада, что моя последняя гонка будет на Олимпиаде. Я собираюсь поехать учиться в Соединенные Штаты, продолжить свою карьеру в области политологии и, почему бы и нет, стать министром спорта в один прекрасный день. Я всегда буду любить плавание и, возможно, поеду на соревнования, но это не то, чего я хочу в жизни. Я хочу работать в компании, у меня уже есть свой жизненный план, и я надеюсь, что это осуществится», – сказала она.

С тех пор Луана объявила, что открыла аккаунт OnlyFans для продажи эксклюзивного контента для взрослых.

«Ваша любимая бывшая пловчиха. Обещай, что не пожалеешь об этом. Мы отлично проведем время вместе», – пишет она в шапке профиля. Пользователи OnlyFans платят около 35 долларов в месяц за доступ к ее откровенному контенту.

До сих пор Луана в основном делилась фотографиями, на которых позирует в купальниках.