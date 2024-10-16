ФОТО «Я сотрудник, поэтому могу отправить бесплатно»: мошенники не перестают атаковать жителей Эстонии в Marketplace

В эпоху, когда большинство жителей планеты во всю пользуются соцсетями, а тренд на экологию с каждым годом набирает обороты, продажа использованных товаров стала нормой. Огромное количество людей делают публикации о продаже той или иной вещи в Marketplace на Facebook, а также ищут среди объявлений что-то для себя. Но и здесь не удастся избежать мошенников.