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ФОТО «Я сотрудник, поэтому могу отправить бесплатно»: мошенники не перестают атаковать жителей Эстонии в Marketplace

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Мошенники в социальных сетях. Фото иллюстративное.
Мошенники в социальных сетях. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В эпоху, когда большинство жителей планеты во всю пользуются соцсетями, а тренд на экологию с каждым годом набирает обороты, продажа использованных товаров стала нормой. Огромное количество людей делают публикации о продаже той или иной вещи в Marketplace на Facebook, а также ищут среди объявлений что-то для себя. Но и здесь не удастся избежать мошенников.

Несколько недель назад я решила выставить объявление о продаже использованной мебели в Marketplace на Facebook, в надежде, что благодаря огромному охвату и невысокой цене покупатель вскоре найдется.

Несколько заинтересованных написали почти сразу после публикации объявления, но вот содержание их сообщений смутило меня. Поскольку в СМИ и соцсетях постоянно трубят о все новых мошеннических схемах, на любое предложение начинаешь реагировать с недоверием.

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