СМОТРИТЕ Известные эстонские актеры пришли на премьеру фильма со своими возлюбленными

В понедельник вечером состоялась премьера отечественного триллера «Тень», которую также посетили актеры Пяэру Оя и Карл Роберт Сааремяэ со своими прекрасными невестами.
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Актер Пяэру Оя (35) в фильме «Тень» сыграл Юхана Лийва, для воплощения которого ему пришлось похудеть более чем на 20 килограммов. «В то же время я играл еще в спектаклях. Летом в Тартумаа был Ukuaru, и маленький кусочек хлеба, который я ел во время спектакля, был моей единственной едой», - вспоминал Оя в передаче «Утро с Ану».
На премьеру фильма, состоявшуюся в понедельник вечером, Оя пришел со своей возлюбленной, художницей Ребекой Розалией Парбус.