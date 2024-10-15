СМОТРИТЕ Известные эстонские актеры пришли на премьеру фильма со своими возлюбленными

Актер Пяэру Оя (35) в фильме «Тень» сыграл Юхана Лийва, для воплощения которого ему пришлось похудеть более чем на 20 килограммов. «В то же время я играл еще в спектаклях. Летом в Тартумаа был Ukuaru, и маленький кусочек хлеба, который я ел во время спектакля, был моей единственной едой», - вспоминал Оя в передаче «Утро с Ану».