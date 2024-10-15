У полуторагодовалого ребенка положительный результат на наркотические вещества

Однажды малыш начал вести себя очень странно, и его самочувствие внезапно ухудшилось, поэтому родители решили отвезти его в скорую помощь, но их отправили домой. Пара думала, что ребенок заболел гриппом, но оказалось, что никакого гриппа не было. Через два дня после инцидента семью посетили социальные работники и полиция, поскольку ситуация показалась им необычной.