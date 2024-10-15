В Финляндии произошел неприятный случай, когда маленькая девочка в возрасте одного года и трех месяцев находилась в таком странном состоянии, что полиции пришлось провести тест на наркотики. К сожалению, тест дал положительный резутат.
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У полуторагодовалого ребенка положительный результат на наркотические вещества
Однажды малыш начал вести себя очень странно, и его самочувствие внезапно ухудшилось, поэтому родители решили отвезти его в скорую помощь, но их отправили домой. Пара думала, что ребенок заболел гриппом, но оказалось, что никакого гриппа не было. Через два дня после инцидента семью посетили социальные работники и полиция, поскольку ситуация показалась им необычной.
Один из социальных работников обратил внимание на то, что ребенок был каким-то особенно вялым, и тогда полицейские сделали ему тест на наркотики, который, к всеобщему удивлению, оказался положительным. Поскольку пробы слюны оказалось недостаточно, малышку отвезли в больницу для анализа мочи, который показал, что девочка употребляла клоназепам.