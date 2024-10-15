Против P.Diddy подали новый иск

Иск против рэпера подала женщина, которая, по ее словам, подверглась сексуализированному насилию с его стороны в 2004 году, когда ей было 19 лет. Она рассказала, что, когда она была студенткой-первокурсницей, её пригласили на фотосессию с рэпером, куда она пошла вместе с подругой.

Когда она пришла, P.Diddy пригласил девушек на одну из своих вечеринок. По словам девушки, на тот момент ей очень польстило внимание звезды. На вечеринке их с подругой отвели в отдельную комнату, где рэпер якобы заставил их выпить алкоголь, в который были подмешаны некие вещества, после чего изнасиловал.

Юристы Пи Дидди, в свою очередь, эти обвинения отрицают.

Сейчас рэпер находится под арестом, несмотря на то что несколько раз просил выпустить его под залог в 50 млн долларов и обещание не приближаться к женщинам. Суд над ним состоится в мае следующего года.

Его арест стал громким событием, которое бросило тень на репутацию многих звезд, включая Бейонсе, Джей-Зи, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо и других. По слухам, из-за этого скандала переживает и главный редактор Vogue Анна Винтур: P.Diddy ранее был гостем Met Gala, а дата следующего Бала совпадает с судом над ним.

В сети также появилось множество конспирологических теорий: например, считают, что в тюрьме на самом деле не P.Diddy, а его двойник, а также полагают, что он имеет отношение к смерти рэпера Тупака Шакура, которого убили в 90-х. Сам P.Diddy, по слухам, во всей этой ситуации больше всего недоволен тем, как его кормят в тюрьме.