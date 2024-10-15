Хайди Клум снова снялась в нижнем белье вместе с дочерью и столкнулась с критикой

Хайди Клум опубликовала несколько снимков из новой фотосессии на своей странице в Instagram, но на фоне хейта предыдущих кампейнов с Лени отключила комментарии. Пользователи нашли способ обсудить уместность откровенного контента матери и дочери. Они пришли на страницы Лени и самого бренда и принялись «отчитывать» супермодель там.

«Какая нормальная мама будет позировать вместе со своей дочерью в нижнем белье?», «Странно, когда мать трогает твои трусы», «Это выглядит как начало фильма для взрослых», «Очень странно участвовать в подобном вместе», «Этот рекламный ролик - полный кринж».

Некоторые пользователи даже затронули скандал с P. Diddy и недавно вышедший хоррор «Субстанция» с Деми Мур (где по сюжету взрослая актриса пытается вернуть популярность с помощью молодой версии себя). «Энергия большого Шона (P. Diddy)», «Вайб "Субстанции". Они подошли бы для фильма», - пишут в комментариях.

Хайди и Лени Клум стали лицами бренда Intimissimi еще несколько лет назад, когда дочери модели исполнилось 18 лет, и с тех пор регулярно сталкиваются с хейтом. Лени Клум еще в 16 лет решила пойти по стопам матери и стать моделью. Девушка успела посотрудничать с брендами Dior и Karl Lagerfeld и появиться на обложке немецкого Vogue вместе с матерью.

Помимо Лени, которую Хайди Клум родила от бизнесмена Флавио Бриаторе, у нее есть еще трое детей от певца Сила: сыновья Гюнтер и Йохан и дочь Лу.