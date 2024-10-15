«ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ?» Департамент здоровья: взрослому здоровому человеку вакцина от коронавируса не нужна

Житель Таллина хотел сделать прививку от коронавируса в аптеке, расположенной в торговом центре Solaris. «Я спросил, можно ли сделать повторную вакцинацию. Мне сказали, что нельзя, так как я не в группе риска. Вакцинацию проводят только тем, кто находится в группе риска», - рассказал 50-летний мужчина редакции Elu24.