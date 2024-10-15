«ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ?» Департамент здоровья: взрослому здоровому человеку вакцина от коронавируса не нужна

50-летний житель Таллинна обратился в аптеку с желанием сделать прививку от коронавируса. Мужчина был удивлен, узнав, что теперь вакцинироваться могут не все. «У государства есть законное обязательство защищать вакциной тех людей, которые находятся под угрозой эпидемического распространения инфекционного заболевания», - говорит представитель Департамента здоровья.
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Житель Таллина хотел сделать прививку от коронавируса в аптеке, расположенной в торговом центре Solaris. «Я спросил, можно ли сделать повторную вакцинацию. Мне сказали, что нельзя, так как я не в группе риска. Вакцинацию проводят только тем, кто находится в группе риска», - рассказал 50-летний мужчина редакции Elu24.
«Платной вакцинации тоже нет», - добавил он. «Если я хочу вакцину от коронавируса и считаю, что принадлежу к группе риска, я должен иметь возможность вакцинироваться», - считает мужчина.