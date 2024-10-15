ДОЛЬЧЕ ВИТА В ТАЛЛИННЕ Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски отмечала день рождения с устрицами под живой вокал итальянцев

В пятницу вечером Bacio, расположенный в самом сердце города, превратился в настоящий оазис для любителей джаза. В уютной атмосфере итальянского ресторана состоялся джазовый вечер с участием музыкантов из Италии - вокалиста Филиппо Поззо и саксофониста Франческо Пио Руссо.

Обладатель глубокого, бархатистого. голоса Филиппо Поззо исполнял классические джазовые композиции. Его вокал сочетал в себе страсть и легкость, что идеально дополняло праздничную атмосферу итальянского вечера.

Изюминкой вечера стало выступление Франческо Пио Руссо, который виртуозно играл на саксофоне. Его инструмент буквально оживал в руках, создавая многослойные музыкальные линии, которые переплетались с вокалом. Исполнение Франческо было пронизано душевной теплотой, эмоциональностью и мастерством, которое покорило всех без исключения.

Гости вечера погружались в атмосферу живого джаза, создавалось ощущение, что они перенеслись на улицы уютных итальянских городков, где музыка и вкусная еда - неотъемлемая часть культуры. Здесь же свой день рождения в компании друзей отмечала член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, которой в пятницу 11 октября исполнилось 45 лет.