В понедельник, 14 октября, бывшая мисс Лаура Кыргемяэ удивила своих поклонников новым избранником и замечательной новостью. Она подтвердила редакции Elu24, что в их семье действительно появился малыш.
Для подписчиков
Долгое время не появлявшаяся на публике эстонская экс-мисс вышла замуж и стала матерью во второй раз: «Я очень счастлива»
Долгое время остававшаяся вне поля зрения общественности Лаура Кыргемяэ (38) поделилась с поклонниками в Instagram милыми фотографиями с новым возлюбленным и мужем, баскетболистом Рейнаром Халликом, который играл в эстонской баскетбольной лиге и за клубы шести зарубежных стран.
Кыргемяэ подтвердила редакции Elu24, что действительно вышла замуж, и в их семье появился малыш.