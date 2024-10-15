Долгое время не появлявшаяся на публике эстонская экс-мисс вышла замуж и стала матерью во второй раз: «Я очень счастлива»

Долгое время остававшаяся вне поля зрения общественности Лаура Кыргемяэ (38) поделилась с поклонниками в Instagram милыми фотографиями с новым возлюбленным и мужем, баскетболистом Рейнаром Халликом, который играл в эстонской баскетбольной лиге и за клубы шести зарубежных стран.