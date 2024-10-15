НЕ ПРОПУСТИТЕ! Раппопорт и Серебряков покажут в Таллинне историю о любви и атомной бомбе

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков не раз встречались на съемочной площадке, но впервые окажутся вместе на одной сцене. Спектакль о большой любви и атомной бомбе «Эйнштейн и Маргарита» поставил режиссер Александр Марин.

В 1935 году институт в Принстоне заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита тогда познакомилась со знаменитым физиком и оказалась его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в столь историческую эпоху.

В новой пьесе драматурга Александра Гельмана «Альмар» действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно - расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.

Тихой ночью в скромном доме ученого в Принстоне будут произнесены ужасные слова и раскрыта страшная тайна...

Спектакль должен был быть показан в Таллинне 29 марта, но по техническим причинам был перенесен на большой европейский тур этой осенью. В конце октября и ноябре в рамках европейского тура, «Эйнштейн и Маргарита» покажут в Голландии, Швейцарии, Германии, Финляндии и конечно в Таллинне!

Больше информации о таллинском представлении найдете ЗДЕСЬ!