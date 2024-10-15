В Вильяндимаа привели в порядок заброшенное кладбище

Ученица 11-го класса Мирель Миссик решила в рамках исследовательской работы привести в порядок кладбище в Виратси. «Цель заключается в том, чтобы вместе с волонтерами благоустроить известное в народе кладбище, чтобы оно окончательно не исчезло», - сказала инициативная девушка.

В субботу, 12 октября, на кладбище собрались около двух десятков активных и отзывчивых людей, которые захотели помочь с благоустройством заросшего кладбища. За четыре часа была проделана большая работа.

Кладбище заросло кустарником. Фото: Erakogu

Мирель рассказала порталу Elu24, что субботник прошел лучше, чем ожидалось. «Погода была солнечной и теплой, хотя ненадолго мы попали под дождь. Я надеялась на более активное участие, но все участники, а их было более двадцати, проявили себя отлично, и вместе мы смогли выполнить поставленную цель. Конечно, там еще есть работа, но основное уже сделано - кустарник убрали, собрали несколько мешков мусора, а также нашли некоторые могилы», - делится она.

Кладбище после того, как его привели в порядок. Фото: Erakogu

«Мы установили деревянные кресты с металлическими табличками на могилы солдат, покоящихся там, а на большинство обнаруженных могил посадили вереск. Осталось много работы, но отзывчивая волость Вильянди обещала продолжить работу с ними. Надеюсь, что вдохновила других, и начатое мной дело будет продолжено инициативными людьми, волостью, церковью или кем-нибудь еще», - говорит Мирель. Она выражает благодарность всем, кто поддержал, участвовал или вдохновлял эту инициативу.

Кладбище в Виратси. Фото: Erakogu