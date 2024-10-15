Почему так происходит, что мужчина может затащить женщину в постель, а на следующий день бросить ее? Пару недель назад мы изучили истории мужчин, скрывающиеся за распространенной фразой: «Поматросил и бросил!» Эпп Кярсин, секс-тренер, которому доверяют как мужчины, так и женщины, добавляет свои экспертные комментарии. Реальность еще хуже !

Несмотря на то, что у нее самой такого опыта не было, Кярсин отмечает, что слышала множество подобных историй. «У меня не было ни одного случая с сексом на одну ночь! Но таких историй я слышала множество, и отношения на один раз бывают самыми разными. Насколько мне известно, из одной ночи почти никогда не вырастает полноценная связь. Обычно люди встречаются еще пару раз, но через несколько месяцев все заканчивается».