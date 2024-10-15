В январе 2023 года 20-летний молодой человек оглушил и изнасиловал 16-летнюю девушку в Хельсинки. Теперь дело дошло до суда.
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СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ? ⟩ Мужчина, который изнасиловал 16-летнюю жительницу Финляндии, предстал перед судом
Девушка рассказала суду, что познакомилась с обвиняемым через друга. Однажды мужчина прислал ей сообщение о том, что хочет с ней поговорить. Тогда она пригласила его к себе домой.
В квартире парень и девушка употребили бензодиазепины, или транквилизаторы, после чего, по словам девушки, поведение мужчины стало очень агрессивным. Среди прочего, юноша подозревал, что девушка украла у него наркотики.