«Отличный город для эмиграции»: в Риге сняли новый выпуск «Орла и решки»

Перед началом путешествия ведущие бросают монетку: проигравшему достаются 100 долларов, победитель получает Золотую карту. В этот раз удача была на стороне Эдуарда, чье пребывание в городе прошло в роскошных условиях. В свою очередь, Соня показала, как можно увидеть Ригу с ограниченным бюджетом.

Первое, что поразило ведущую - доступные цены: просторная квартира в центре города стоила всего 29 евро за ночь. Прогуливаясь по Риге, Соня отметила, что русский язык ассоциируется у многих с советской оккупацией и войной в Украине, поэтому она общалась с прохожими на английском.

По совету местных она отправилась в Lido, где попробовала классический серый горох с беконом. «Взяли гороховый суп и жижицу оттуда выловили», - так оценила она латышскую кухню.

Соня также посетила волонтерский центр Tavi Draugi, помогающий украинским беженцам, и встретила Ирину, переехавшую в Латвию к мужу - солдату на реабилитации. «Для наших, кто переехал, здесь намного легче адаптироваться», - поделилась Ирина. Этот центр стал символом новой реальности для Латвии, ведь только в 2023 году сюда приехало более 230 тысяч иммигрантов из Украины, что резко изменило демографию страны.