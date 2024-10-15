В прошлом году, за несколько дней до Рождества, молодые люди из уезда Йыгевамаа, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили отправиться к знакомому и потребовать у него деньги. Это закончилось избиением, ограблением и вымогательством. В итоге пострадавшего затолкали в машину и отвезли к дому его брата, чтобы потребовать деньги и у него. В понедельник четверо молодых людей были признаны виновными Тартуским окружным судом.
Для подписчиков
Вечеринка молодых людей из Йыгева закончилась вымогательством и избиением: «Я пристрелю тебя прямо здесь!»
19 декабря прошлого года Арлис, Андре и Воотеле, проживающие в волости Йыгева, вместе выпивали алкоголь.
Во время застолья у молодых людей возникла мысль: поехать к знакомому А и потребовать у него выдуманный долг в размере как минимум 150 евро.