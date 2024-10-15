Скандальный эстонский тиктокер боится за свою жизнь: «Моего ребенка травят в школе!»

В последнее время на скандальную звезду TikTok Каю Линкманн обрушился шквал ненависти: одни распускают про нее жуткие слухи, другие открыто ей угрожают. И если раньше доставалось только тиктокеру, то теперь начали травить ее детей. «Тяжело об этом говорить, слезы наворачиваются», - признается она.
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«Все началось с того, что я должна была поехать с сыном в поездку, но в последний момент он отказался. Тогда я предложила своей подруге поехать со мной, и она сразу же согласилась. Поездка была супер-классной и приятной, никаких проблем не было, поэтому я тем более в шоке от того, что сейчас происходит», - начинает свой рассказ Кая.
Четыре дня назад, после поездки, тиктокер счастливая ложилась спать, но проснулась среди ночи, получив жуткие сообщения. Поклонники прислали ей скриншоты, на которых ее бывшая подруга вместе с другими людьми распускает о ней слухи в социальных сетях.