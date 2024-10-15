Скандальный эстонский тиктокер боится за свою жизнь: «Моего ребенка травят в школе!»

«Все началось с того, что я должна была поехать с сыном в поездку, но в последний момент он отказался. Тогда я предложила своей подруге поехать со мной, и она сразу же согласилась. Поездка была супер-классной и приятной, никаких проблем не было, поэтому я тем более в шоке от того, что сейчас происходит», - начинает свой рассказ Кая.