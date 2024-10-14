Этот год принес радостные новости во многие семьи эстонских знаменитостей. Смотрите, кто ожидает своего первенца, а кто второго ребенка!

Анетт Контавейт

Анетт Контавейт (28), завершившая карьеру в большом теннисе прошлым летом, и ее партнер, футболист Брент Леписту (31), 16 сентября приветствовали в своей семье первенца, сына по имени Леон Энцо Леписту. Контавейт сообщила о рождении ребенка в Instagram. В течение месяца она делилась в социальных сетях приятными моментами, которые ей довелось пережить в роли молодой мамы.