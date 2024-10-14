ВИДЕО Николь Кидман поскандалила с Сальмой Хайек и резко оттолкнула ее на публике

Актрисы посетили модный показ Balenciaga, который состоялся в раках Недели моды в Париже. Именно там стало ясно, что между коллегами пробежала черная кошка.

Неприятный инцидент между Хайек и Кидман произошел, когда они вместе позировали для папарацци. На видео, что завирусилось в Сети, заметно, как Сальма кладет руку на плечо Николь и, вероятно, просит ее попозировать вместе. Впрочем, актриса не оценила такой жест коллеги. Кидман резко оттолкнула руку и что-то ей сказала. Что именно - слышно не было, но пользователи предполагают, что это было: «Не трогай меня!».

Почему конкретно Николь отреагировала так – неизвестно. Кстати, рядом стояла певица Кэти Перри, с которой актриса мило поздоровалась. Тем временем Сальма Хайек выглядела довольно смущенной. После инцидента Николь Кидман развернулась к Хайек, резко ей что-то сказала и ушла.

Почему между актрисами возник конфликт - сложно сказать. Раньше у них не было недоразумений, по крайней мере, об этом известно не было.