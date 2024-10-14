Секрет счастливого и долгого брака королевы Камиллы и короля Карла III

Психологи сказали бы, что этот брак основан на общих интересах и ценностях - это делает его таким крепким. Их любовь, согласие и брак выдержали самые сложные испытания, и можно сказать, что они действительно созданы друг для друга.

Эксперты по королевской семье единодушно считают, что одной из причин этого является их схожее чувство юмора. Дженни Бонд говорит, что юмор объединял пару с самого начала. «Камилла понимает Карла так, как никто другой». Как говорят, смех - лучшее лекарство, и хорошая доза смеха в повседневной жизни приносит только пользу динамике их отношений.