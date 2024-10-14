Опытная туристка назвала главную ошибку женщин, впервые путешествующих в одиночку

63-летняя опытная соло-путешественница Кристина Форд, ведущая блог abroad.inlondon о своем стиле жизни, и автор отмеченной наградами книги «В поисках мистера Дарси: уроки, извлеченные в погоне за счастьем», в комментарии Daily Mail назвала главную ошибку, которую совершают многие женщины, впервые отправляясь на отдых без компании – это попытка «откусить больше, чем вы можете прожевать».

«Если это ваша первая самостоятельная поездка и вы боитесь летать, не планируйте двухнедельное путешествие с несколькими перелетами. Выберите место, куда вы можете долететь напрямую», – предупредила Кристина.

При этом она советует туристкам планировать свое первое соло-путешествие небольшим, предварительно хорошо исследовав место, куда бы они хотели поехать.

«Проведите исследование и спланируйте то, что вы всегда хотели сделать, но в пределах своей зоны комфорта», – говорит блогерша, добавляя, что сама она обычно использует ChatGPT для планирования коротких поездок.

«Мой запрос был: "Одинокая путешественница, три дня, любит достопримечательности, историю, вкусную еду и, конечно же, шопинг". За считанные секунды у меня был трехдневный маршрут, и я следовала ему примерно на 90%. Браво, ChatGPT!», – поделилась Кристина опытом планирования своего недавнего путешествия в Рим.