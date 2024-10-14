Мужчина, вынужденный пройти тест на ДНК, обнаружил пугающую связь с женой

Мужчина, поделившийся своей историей на Reddit, до сих пор не может поверить, что с кем-то может произойти нечто подобное. Он рассказал: «Моей жене срочно понадобилась пересадка почки, но в ее семье не нашлось подходящего донора, поэтому я решил сделать тест на ДНК, чтобы выяснить, подойдут ли мои почки ей».