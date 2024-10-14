Мужчина, который был вынужден пройти тест на ДНК, обнаружил, что у него с женой больше общего, чем они могли себе представить. Пара решила сохранить эту деликатную информацию в тайне от всех остальных членов семьи и друзей.
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Мужчина, вынужденный пройти тест на ДНК, обнаружил пугающую связь с женой
Мир мужчины перевернулся, когда он узнал через генетический тест очень тревожную правду о своей жене.
Мужчина, поделившийся своей историей на Reddit, до сих пор не может поверить, что с кем-то может произойти нечто подобное. Он рассказал: «Моей жене срочно понадобилась пересадка почки, но в ее семье не нашлось подходящего донора, поэтому я решил сделать тест на ДНК, чтобы выяснить, подойдут ли мои почки ей».