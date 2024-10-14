Мила Кунис и Эштон Катчер планируют переезд в Европу из-за скандала вокруг P. Diddy

По словам инсайдера, Эштон просто в ярости из-за того, что связь со скандальным рэпером в прошлом нанесла такой удар по его репутации сегодня. Теперь он уверен, что есть места для жизни куда более подходящие ему и его семье, нежели Голливуд.

Главное для Милы и Эштона - увезти детей оттуда, где царит хаос, и воспитать их в простых условиях. И более приземленный образ жизни был бы очень кстати. Правда, есть одно но - в США актеров держит работа.

«Они прекрасно провели время в Европе, и во многих отношениях идея переезда туда сейчас возглавляет их список, потому что они считают, что это было бы таким замечательным местом для жизни и воспитания детей в гораздо более приземленных условиях. Единственное, что останавливает их от переезда, - это работа, поэтому они опасаются, что Европа может быть слишком далеко», - поделился собеседник издания.

Впрочем, говорит он, план «Б» у Катчера имеется. На случай, если переезд в Европу сорвется, он подумывает и о Северной Калифорнии. «Они устали от Голливуда, и просто переехать в Монтесито недостаточно для полного разрыва, они хотели бы уйти гораздо дальше», - добавил источник.

Напомним, Эштон Катчер оказался замешанным в скандал вокруг P. Diddy, обвиняемого в торговле людьми и насилии, из-за близкой дружбы с рэпером в прошлом. По мнению большинства, Эштон причастен к преступлениям Комбса.