ФОТО Именитая эстонская фигуристка обручилась со своим возлюбленным

«13 октября - день, когда я встретила своего будущего мужа четыре года назад, но теперь это также день, когда мы обручились, как в кино. Я так взволнована и переполнена любовью», - написала Аллик под фотографиями, выложенными в социальных сетях, и добавила, что после свадьбы она будет носить фамилию де Саделеэр.

Йоханна Аллик (30 лет) - бывшая эстонская фигуристка, которая завоевала серебряные медали на чемпионате Эстонии в индивидуальных соревнованиях в 2008 и 2010 годах.

Позже она занималась танцами на льду, катаясь вместе с американцем Полом Беллантуоно. Спортивную карьеру Аллик завершила в 2017 году.

В 2023 году вышла книга Аллик The Book of Figure Skating.

«Я думала создать фотоальбом о фигурном катании, но через пару недель поняла, что хочу сделать что-то большее, добавить темы, которые касаются всех фигуристов, провести интервью, которые еще не проводилось с фигуристами, и создать визуальные материалы, которые будут вдохновляющими, а также привлечь к проекту людей, связанных с фигурным катанием», - рассказала Аллик в конце прошлого года изданию Delfi Sport.