Деми Мур рассказала новые подробности о состоянии здоровья тяжелобольного Брюса Уиллиса

Американская актриса решила успокоить всех поклонников и отметила, что сейчас звезда «Крепкого орешка» находится в стабильном состоянии. И несмотря на лобно-височную деменцию, которой Брюс страдает последние два года, с ним не все так плохо.

«Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь является тем, чем она есть. И я думаю, что это необходимо осознать и принять. Но сейчас Брюс Уиллис находится в стабильном состоянии», - подчеркнула Деми.

Экс-супруги часто видятся, например, последний раз Мур была в гостях у 69-летнего Уиллиса пару дней назад. По словам актрисы, ему важна поддержка родных людей и положительные эмоции.

Об этом она сказала так: «Я всегда поощряю то, чтобы просто встречаться с ним там, где он есть. Я убеждена, что постоянно держаться за прошлое - проигрышный вариант. Видеться с ним в нынешнем состоянии очень мило».

После того, как у Брюса диагностировали неизлечимую деменцию, он не появляется на публике и завершил свою карьеру. Известно, что болезнь повлияла на подвижность мужчины и ему сложно самостоятельно передвигаться. Поэтому звезда проводит время только с женой, дочерьми и внучкой.