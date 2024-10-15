ФОТО Lux Express отправил своих клиентов в эротическое путешествие: «Куда с комфортом?»

В пятницу по Facebook разлетелась новая реклама Lux Express.

«Билеты от 9.90 евро. Комфортно в Рижский эропорт!» - написано на картинке. «Куда с комфортом?» - задаются вопросом пользователи. «В какой эротический порт они нас отправляют?» - шутят комментаторы.

Реклама Lux Express. Фото: Kuvatõmmis/Facebook

Член правления Lux Express Ингмар Роос рассказал, что для перевода текстов на русский язык они используют услуги бюро перевода для корректной и точной передачи сообщения.

«В данном случае - это опечатка, допущенная при копировании текстов. Мы рады, что реклама смогла рассмешить людей, однако приносим извинения за эту небольшую ошибку», - отмечает он.

На наш вопрос, не собирается ли компания в ближайшее время отказываться от рекламы на русском языке, Ингмар Роос ответил: «Мы, как и многие другие компании, существенно сократили долю рекламы на русском языке и планируем продолжить в этом направлении в следующем году, принимая во внимание текущую ситуацию и динамику рынка».