Умер участник популярного эстонского реалити-шоу

Представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт подтвердила, что 13 октября после полуночи в полицию поступило сообщение о том, что в гостевом доме в волости Тори, Пярнумаа, был найден без сознания 31-летний мужчина, который, по предположениям, упал в сауне. «К сожалению, реанимация не принесла результатов. У полиции нет оснований подозревать преступление, тело было отправлено на вскрытие», - добавила она.

По данным издания Kroonika, речь идет о Раунo Варепе. Также в социальных сетях близкие мужчины делятся публикациями с эмодзи разбитого сердца, в которых вспоминают его.

Последний пост в социальных сетях Вареп сделал летом, когда он поменял свою фотографию профиля.

Вареп стал известен телезрителям осенью 2022 года благодаря реалити-шоу Vallaline kaunitar, в котором он участвовал вместе с десятью другими кандидатами, чьей задачей было завоевать сердце эстонской светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт.

Однако Варепу так и не посчастливилось познакомиться с Бригитте Сюзанне Хунт, так как он выбыл из шоу уже в первых выпусках.

В шоу Вареп представился как автомаляр из Тарту, чьим хобби являются гоночные машины. В интервью телеканалу TV3 прошлой зимой, он признал, что после шоу у него не все складывалось удачно.