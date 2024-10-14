ГАЛЕРЕЯ Эстонский секс-тренер на открытии Hotlips: «Если мы боимся заниматься сексом, значит боимся жить!»

Новый секс-шоп оказался настолько популярным среди жителей Пярну, что в субботний вечер несколько сотен человек пришли на его открытие. Гостей угощали игристым вином, закусками и эротическими подарками.

Главным событием вечера стало выступление самой популярной в Эстонии секс-тренер Эпп Кярсин, которая делилась знаниями о психологии наслаждений, разнообразии эротических товаров и своих личных предпочтениях. Она также давала советы, как укрепить отношения в паре и вернуть в интимную жизнь возбуждение.

По словам Кярсин, жителям Эстонии пора начать просвещать себя и повышать свою сексуальную осведомленность. «Если мы боимся заниматься сексом, значит боимся жить. Сексуальная энергия - самая мощная», - заявила Кярсин со сцены.

Она подчеркнула, что основой интимной жизни является эмоциональная близость и интимный контакт в отношениях. «Вы получаете дома столько секса, насколько качественны ваши отношения каждый день», - отметила она, добавив, что самый важный сексуальный орган у женщины - это ее мозг.

Кроме того, Кярсин представила многочисленной аудитории, собравшейся на открытии магазина, самые популярные товары из своей спальни. Женщинам она порекомендовала игрушки с звуковыми волнами, так как, в отличие от мужчин, зона наслаждения у женщин больше ориентирована внутрь.

«Эстонцы на самом деле очень жаждут секса. Нам больше не нужно прятаться в темных подвалах. Вы можете прийти в Pärnu keskus, прогуляться по магазинам, зайти в продуктовый, взять молоко, а на третьем этаже приобрести обычный или жидкий вибратор - что-то для себя и что-то для мужчины», - выразила Кярсин радость, что новый магазин помогает нормализовать сексуальность, и теперь жители Пярну могут наслаждаться миром удовольствий.

После выступления Кярсин у прилавка магазина выстроилась длинная очередь, так как люди, вдоновленные ее рассказами, захотели приобрести что-то для экспериментов дома.