Здание, в котором располагался легендарный таллиннский бордель, выставлено на продажу

Судя по странице Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, на аукцион выставлен печально известный бордель, расположенный по адресу Тедре, 3. В объявлении о продаже на портале недвижимости kv.ee цена двухэтажного частного дома общей площадью 270 квадратных метров была указана как 340 000 евро.