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Здание, в котором располагался легендарный таллиннский бордель, выставлено на продажу

Перевод: Влада Лаевалинд
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Продажа дома по адресу Тедре, 3.
Продажа дома по адресу Тедре, 3. Фото: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda

Частный дом по адресу Тедре, 3, считавшийся самым печально известным и легендарным борделем, выставлен на продажу для покрытия долгов.

Судя по странице Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, на аукцион выставлен печально известный бордель, расположенный по адресу Тедре, 3. В объявлении о продаже на портале недвижимости kv.ee цена двухэтажного частного дома общей площадью 270 квадратных метров была указана как 340 000 евро.

Частный дом по адресу Тедре, 3.
Частный дом по адресу Тедре, 3. Фото: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda
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