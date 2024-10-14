Частный дом по адресу Тедре, 3, считавшийся самым печально известным и легендарным борделем, выставлен на продажу для покрытия долгов.
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Здание, в котором располагался легендарный таллиннский бордель, выставлено на продажу
Судя по странице Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, на аукцион выставлен печально известный бордель, расположенный по адресу Тедре, 3. В объявлении о продаже на портале недвижимости kv.ee цена двухэтажного частного дома общей площадью 270 квадратных метров была указана как 340 000 евро.