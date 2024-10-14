ФОТО 59-летняя Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в откровенном бикини

59-летняя звезда продемонстрировала свою невероятно подтянутую фигуру в откровенном белом раздельном купальнике, украшенном серебристыми камушками на тонких завязках. Она гламурно позировала у стены с распущенными локонами, которые естественно ниспадали ей на плечи.

Херли подчеркнула неподвластную времени красоту: она нанесла сияющий макияж, подчеркнув выразительные глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила блестящей помадой нежного розового оттенка.

Элизабет активно продвигает свою собственную линию пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach и часто представляет новую продукцию.

Фотосессию культовая актриса Голливуда, звезда «Династии», 91-летняя Джоан Коллинз разрешила Херли провести съемку у себя дома. Известно, что актрисы давние подруги. В прошлом месяце их видели отдыхающими вместе на юге Франции вместе с сыном Лиз, 22-летним начинающим режиссером Дэмианом и мужем Джоан продюсером Перси Гибсоном.