Стала известна причина смерти звезды соцсетей, ушедшей из жизни в возрасте 25 лет

Источник, близкий к семье, подтвердил изданию The People, что смерть Тейлор вызвана сильным приступом астмы и связанными с этим осложнениями.

Муж Тейлор, Кэмерон Григг, поделился печальной новостью в прошлом субботу в Instagram.

«Никто никогда не ожидает, что придется столкнуться с такой болью и душевной мукой, особенно в нашем возрасте», - начал Кэмерон свой пост. «Прошлый год Тейлор пришлось пережить больше боли и страданий, чем большинству людей за всю их жизнь. И несмотря на это, она всегда была светом и приносила радость всем вокруг».

«Она была самой смелой и сильной женщиной, которую я знал, и ее вера превосходила все, с чем она сталкивалась, даже в самые темные моменты», - добавил Кэмерон. «Я знаю, что она спасла мою жизнь и жизни многих других людей».

Затем Кэмерон сообщил, что Тейлор будет донором органов.

«Прежде всего, Тейлор хотела бы спасать жизни людей даже после того, как покинет этот мир», - написал он. «И хотя ее земное тело могло подвести ее, ее память и жизнь будут вечными. Она никому ничего не должна. Но она хотела бы, чтобы все знали, что с ней всё в полном порядке».

«Ей больше не больно», - продолжил Кэмерон. «Она больше не страдает и действительно освобождена от этих земных оков!»

На аккаунте Тейлор в TikTok было более 1,4 миллиона подписчиков, сообщает New York Post. В Instagram у нее было 215 000 подписчиков.