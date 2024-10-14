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Серийный насильник подал в суд: такие действия противозаконны и разжигают вражду и ненависть

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Фото: Kaader Kanal 2 saatest / Elu24 kollaaž

«Ответчика не интересует, правда это или ложь. Важен только рассказ, который разжигает и пропагандирует ненависть», - пишет в своем исковом заявлении серийный насильник Гунтарс Казикс, подавший в суд из-за эпизода передачи Kuuuurija, вышедшего в эфир в начале этого года.

В начале этого года в эфире телеканала Kanal 2 в программе Kuuuurija был показан сюжет о серийном насильнике Гунтарсе Казиксе.

Мужчина родом из Пярну совершал жестокие преступления начиная с 1984 года. Казикс был осужден в общей сложности семь раз. Он должен выйти из тюрьмы уже в ноябре.

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