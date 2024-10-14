Время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуется грандиозным событием в Риге - на Луцавсале открылся парк ужасов, который приглашает всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк организован впервые, ведь за этим стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.