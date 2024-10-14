Антитеза знаменитости: бывшая помощница Елизаветы II рассказала о ее непубличной стороне

Летом в Шотландии, когда семье Коэн предоставляли дом для проживания, дети иногда сталкивались с королевой, которая «любила, когда семьи приятно проводили время и слушали, чем все занимаются».

Бывшая помощница монарха говорит, что та была «застенчивой» и хотела быть «семейно женщиной». Ей нравилось уединение, которым она наслаждалась в Балморале, а также она любила принимать гостей. В то же время Елизавета отличалась смелостью и любила быструю езду, из-за чего некоторые ее пассажиры реально боялись.

Еще одной замечательной чертой характера покойной королевы, по словам Коэн, было то, что у нее «не было эго», и что, несмотря на то, что она была одной из самых известных людей в мире, она была «антитезой знаменитости». Королева относилась к своей роли очень серьезно и «исполняла ее в совершенстве», помня при этом, что она была отдельной от нее как личности.

В мае 2018 года, вскоре после того, как принц Гарри женился на Меган Маркл, королева попросила Коэн поработать на пару, поделившись своим обширным опытом. Она покинула королевскую семью в октябре 2019 года, после 18 лет работы в учреждении. Саманта не комментировала публично обвинения в издевательствах, окружающие герцогиню Сассекскую.

Несмотря на уход из Фирмы, Коэн пользовалась таким доверием, что ее пригласили присоединиться к Сандрингемскому саммиту в январе 2020 года - ныне печально известной встрече, где королевская семья и Гарри обсудили его уход из семьи в качестве старшего работающего члена и переезд за границу.

За свою работу Саманта в 2016 году удостоена звания Командора Королевского Викторианского ордена. В 2022-м она перешла на работу к Борису Джонсону, а затем стала руководителем аппарата глобального генерального директора горнодобывающей компании Rio Tinto. Коэн уволилась в прошлом месяце, чтобы проводить больше времени со своей семьей.