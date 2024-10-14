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Странные маршруты и долгие остановки: жители Таллинна возмущены работой некоторых курьеров

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Курьер Bolt Food. Фото иллюстративное.
Курьер Bolt Food. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Случалось ли вам неоправданно долго ждать заказанную еду? Наверняка такое знакомо многим жителям Эстонии, которые уже несколько лет с удовольствием пользуются приложениями по доставке еды и продуктов, но не все остаются довольны сервисом.

Жители Таллинна жалуются на курьеров сервиса Bolt Food, которые иногда выполняют свои обязанности не так, как этого ожидают клиенты.

Юлия рассказала, что не раз сталкивалась с ситуациями, когда доставку приходилось ждать сильно дольше изначально заявленного времени. «Я обычно не жалуюсь в службу поддержки, но окончательно вывело из себя, когда курьер, судя по карте в приложении, стоял на одном месте минут десять! Не знаю, что он делал, но разве так можно? Он же осознанно пошел на эту работу и должен стараться доставлять блюда горячими», - возмущается она.

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