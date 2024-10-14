Случалось ли вам неоправданно долго ждать заказанную еду? Наверняка такое знакомо многим жителям Эстонии, которые уже несколько лет с удовольствием пользуются приложениями по доставке еды и продуктов, но не все остаются довольны сервисом.
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Странные маршруты и долгие остановки: жители Таллинна возмущены работой некоторых курьеров
Жители Таллинна жалуются на курьеров сервиса Bolt Food, которые иногда выполняют свои обязанности не так, как этого ожидают клиенты.
Юлия рассказала, что не раз сталкивалась с ситуациями, когда доставку приходилось ждать сильно дольше изначально заявленного времени. «Я обычно не жалуюсь в службу поддержки, но окончательно вывело из себя, когда курьер, судя по карте в приложении, стоял на одном месте минут десять! Не знаю, что он делал, но разве так можно? Он же осознанно пошел на эту работу и должен стараться доставлять блюда горячими», - возмущается она.