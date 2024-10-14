Странные маршруты и долгие остановки: жители Таллинна возмущены работой некоторых курьеров

Юлия рассказала, что не раз сталкивалась с ситуациями, когда доставку приходилось ждать сильно дольше изначально заявленного времени. «Я обычно не жалуюсь в службу поддержки, но окончательно вывело из себя, когда курьер, судя по карте в приложении, стоял на одном месте минут десять! Не знаю, что он делал, но разве так можно? Он же осознанно пошел на эту работу и должен стараться доставлять блюда горячими», - возмущается она.