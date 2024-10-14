Мужчина потратил 135 тысяч долларов на OnlyFans, пока его жена лечилась от рака

Когда на место происшествия приехали правоохранители, женщина заявила, что ее семилетний брак стал «шатким», и она боится, что ее муж будет становиться еще более жестоким.

К тому моменту мужчина уже потратил 65 тысяч долларов на OnlyFans, ввергнув семью в «крупные долги» и нанеся «огромный эмоциональный ущерб», говорится в полицейском отчете.

После очередной выходки мужа Мелинда забрала сына и переехала.

Через месяц, когда расходы мужчины на OnlyFans составили 80 тысяч долларов, он снова напал на жену, когда она забирала от него сына. Мистер Лэм погнался за женой в ванную, разбил ей голову о зеркало и попытался задушить. Когда отпустил, то пригрозил, что «прикончит ее позже».

Мелинда позвонила в полицию и была госпитализирована. Осколки стекла выпали из ее бюстгальтера, когда она переодевалась в больничный халат.

Потерпевшая выдвинула против мужа обвинения, но позже отозвала их, объяснив свой поступок тем, что побочные эффекты от лечения рака мешали ей собраться с силами, чтобы пройти через суд.

В свою очередь мужчина опровергал все обвинения в свой адрес и игнорировал любые письма и звонки.

По словам Роба Вайса, специалиста по сексуальной зависимости из Калифорнии и автора книги «Секс-зависимость 101», случай семьи Лэм красноречиво показывает, как подписчик OnlyFans может подсесть на контент и спустить все деньги. Общение с моделями заполняет пустоту.

«Вы вставляете свою карту один раз, и с этого момента вы просто нажимаете кнопку, чтобы купить. Это как наркоман, который покупает наркотики и говорит: "Я знаю, что трачу деньги на колледж для своих детей, но, эй, я хочу кайфонуть"», – объясняет Вайс.

Мелинда Лэм назвала одержимость мужа OnlyFans «абсолютным предательством».

«OnlyFans зарабатывает все эти деньги за счет таких людей, как я. Это просто деньги в их кармане. Они не думают о последствиях. Я знаю, что вам нужно больше $$$», – заявила она.