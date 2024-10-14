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Мужчина потратил 135 тысяч долларов на OnlyFans, пока его жена лечилась от рака

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Страница OnlyFans. Фото иллюстративное.
Страница OnlyFans. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

46-летняя Мелинда Лэм, фармацевт из Колорадо осталась без мужа и без денег после того, как узнала, что ее муж потратил 135 тысяч долларов на OnlyFans, опустошив все свои шесть кредитных карт и взяв еще 40 тысяч долларов со сбережений, пишет Фокус.

Все это происходило в то время, когда Мелинда боролась с раком груди и проходила химиотерапию. О своем горьком опыте она рассказала Reuters. Теперь женщина чувствует себя преданной и готовится подать на развод и на банкротство.

Узнав о тратах мужа по кредитной карте в январе 2022 года, Лэм решила не вступать с ним в конфликт сразу. По ее словам, у нее не было сил после химиотерапии и лучевой терапии еще и идти в суд.

Она провела небольшое расследование на домашнем компьютере и обнаружила, что большая часть денег ушла пользовательнице OnlyFans по имени Лора Шайн из Боготы, Колумбия. В своем аккаунте та описывала себя как «самая странная девушка на OnlyFans».

Она пообещала мужу Лэм совместное будущее и неоднократно просила у него большие суммы денег. В частности, он перевел на счет модели 2000 долларов якобы для ее ребенка через Western Union.

Они также планировали провести отпуск вместе в следующем месяце на курорте в Доминиканской Республике, о чем Мелинда узнала позже.

В феврале того же года муж Лэм впервые поднял на нее руку. Он стукнул ее головой о стекло машины и несколько раз ударил ее кулаком. В следующем месяце Мелинда позвонила в полицию, чтобы сообщить, что ее муж разозлился на их пятилетнего сына и бросил его на землю, едва не покалечив.

Когда на место происшествия приехали правоохранители, женщина заявила, что ее семилетний брак стал «шатким», и она боится, что ее муж будет становиться еще более жестоким.

К тому моменту мужчина уже потратил 65 тысяч долларов на OnlyFans, ввергнув семью в «крупные долги» и нанеся «огромный эмоциональный ущерб», говорится в полицейском отчете.

После очередной выходки мужа Мелинда забрала сына и переехала.

Через месяц, когда расходы мужчины на OnlyFans составили 80 тысяч долларов, он снова напал на жену, когда она забирала от него сына. Мистер Лэм погнался за женой в ванную, разбил ей голову о зеркало и попытался задушить. Когда отпустил, то пригрозил, что «прикончит ее позже».

Мелинда позвонила в полицию и была госпитализирована. Осколки стекла выпали из ее бюстгальтера, когда она переодевалась в больничный халат.

Потерпевшая выдвинула против мужа обвинения, но позже отозвала их, объяснив свой поступок тем, что побочные эффекты от лечения рака мешали ей собраться с силами, чтобы пройти через суд.

В свою очередь мужчина опровергал все обвинения в свой адрес и игнорировал любые письма и звонки.

По словам Роба Вайса, специалиста по сексуальной зависимости из Калифорнии и автора книги «Секс-зависимость 101», случай семьи Лэм красноречиво показывает, как подписчик OnlyFans может подсесть на контент и спустить все деньги. Общение с моделями заполняет пустоту.

«Вы вставляете свою карту один раз, и с этого момента вы просто нажимаете кнопку, чтобы купить. Это как наркоман, который покупает наркотики и говорит: "Я знаю, что трачу деньги на колледж для своих детей, но, эй, я хочу кайфонуть"», – объясняет Вайс.

Мелинда Лэм назвала одержимость мужа OnlyFans «абсолютным предательством».

«OnlyFans зарабатывает все эти деньги за счет таких людей, как я. Это просто деньги в их кармане. Они не думают о последствиях. Я знаю, что вам нужно больше $$$», – заявила она.

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