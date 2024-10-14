«Кейт действительно носит парик»: работники Дворца о роскошной шевелюре Миддлтон

Супруга принца Уильяма совершила трогательный визит в Саутпорт, где общалась с семьями жертв теракта. Кейт Миддлтон выглядела бодрой и была в отличном расположении духа.

Публика активно обсуждает очередной выход принцессы в свет. Кейт на фоне агрессивного лечения умудрилась сохранить роскошную шевелюру. Поклонники обратили на этот факт внимание. Известно, что многие пациенты, получающие химиотерапию, теряют волосы и вынуждены бриться налысо.

Тем временем автор ютуб-канала blushsupreme утверждает, что Кейт Миддлтон действительно столкнулась с алопецией на фоне лечения. Якобы принцесса теперь вынуждена носить парик.

«Одна моя подписчица написала, что у нее есть знакомые, которые работают в Royal House Hall, то есть работают во Дворце. Они подтвердили, что Кейт действительно носит парик. Это неудивительно и ожидаемо», - уверенно заявила автор Youtube-влога.

Кейт Миддлтон. Фото: POOL

Стоит отметить, что ранее ходили слухи, что Миддлтон использовала специальную технологию, чтобы сберечь свои локоны от воздействия химиотерапии. Монаршей особе якобы надевали особый «охлаждающий шлем», спасающий от облысения. Принцип действия этой особой технологии прост: шлем охлаждает кожу головы, вызывая сужение сосудов и уменьшение кровотока. Ограничение поступления крови не дает токсичным веществам из препаратов для химиотерапии накапливаться в волосяных фолликулах и убивать их.

Поклонники Кейт Миддлтон между тем отказываются верить в то, что их любимица лишилась роскошной гривы. Они считают, что парик был бы заметен.

«Моя парикмахер перенесла два курса химиотерапии и курс радиотерапии. И у нее сохранились ее роскошные длинные волосы. Не всегда выпадают волосы», «Я не вижу парика... Надеюсь, это ее волосы, а если и парик, то пускай, мы рады Кейт в любом виде», «По фото хорошо видно, что волосы свои, это четко прослеживается у линий роста волос (лоб, виски и прочее). Крайне спорная информация про парик, я склонна не доверять такому "инсайду" из дворца», - рассуждают пользователи Сети.