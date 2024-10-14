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ВИДЕО Сказанное Джаредом Лето о вторжении России в Украину вызвало критику

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Джаред Лето
Джаред Лето Фото: MARIO ANZUONI

Актер и солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на концерте в Сербии 11 октября назвал вторжение России в Украину «проблемой», по окончании которой он снова планирует давать концерты в России и в Украине.

«Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы навестим вас в ваших родинах. Мы вернемся в Сербию, поедем в Санкт-Петербург и Москву. Приедем в Киев, там будем веселиться со всеми, ладно? Так должно быть», - сказал фанатам Лето.

Украинский портал Unian пишет, что после этого Лето сказал по-русски «спасибо», обратившись к русским фанатам, приехавшим на концерт в Сербию. Кроме того, артист якобы похвалил «русскую энергию», которая ощущалась на концерте.

Высказывания Лето вызвали резкую реакцию. В последней записи артиста в Instagram поклонники опубликовали ряд комментариев, например, «Россияне снова убили украинских военнопленных. Это для тебя тоже просто проблема?» и «Никогда не приезжай в Украину, если думаешь, что у нас здесь просто "проблемы", если хочешь ехать в Москву, тебя здесь не ждут». 

Ранее Лето высказывал поддержку Украине.

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