В деревне Ряльби на Вормси произошло ужасное преступление жарким августовским днем в 1935 году. Жители деревни обнаружили в одиноком лесном домике тело 68-летней Марии Нюхольм, убитой при ограблении. Жилище было перевернуто вверх дном, что не оставляло сомнений: это было убийство с целью ограбления. Для расследования на место преступления прибыли сотрудники криминальной полиции Хаапсалу.

Как сообщалось в газете Hiiu Teataja от 27 августа, жуткое преступление обнаружила одна из женщин деревни Ряльби. Они с Марией Нюхольм планировали пойти собирать ягоды в субботу, но женщина заметила издалека, что с домиком что-то не так: двери и окна были настежь, а самой Нюхольм не было видно. Вскоре ее нашли мертвой дома, ее тело было спрятано под тряпками. О случившемся немедленно сообщили властям.

Когда криминалисты прибыли на место, выяснилось, что Нюхольм была убита тупым предметом. На ее голове было пять ран, каждая из которых могла быть смертельной. Вскрытие показало, что череп погибшей был разбит на 15 частей. Осмотр места преступления подтвердил, что это было ограбление с убийством.