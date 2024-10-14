«Я думала, это игрушка, но тогда он начал двигаться», - рассказала София Алонсо-Мозингер, студентка, которая в посылке с одеждой, полученной от предприятия Shein, нашла живого скорпиона, сообщает rus.tvnet.lv.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Студентка нашла в посылке от Shein живого скорпиона
Студентка Бристольского университета София описала пережитое как «довольно пугающее».
Китайское предприятие Shein сообщило, что расследует этот инцидент.
Студентка, изучающая электротехнику и электронику, сказала: «Я открыла внешнюю упаковку и увидела, что что-то движется».
Поняв, что это скорпион, 18-летняя студентка закрыла упаковку, в которой находилась заказанная пара обуви, и позвала соседей по квартире.
«Я думала, что брежу», - сказала она.
«Мне казалось, что я не боюсь пауков и подобных созданий, однако было страшно неожиданно оказаться в своей комнате со скорпионом», - отметила девушка.
Соседка Софии по квартире, 18-летняя Фебе Хант, сказала, что услышала крики и увидела свою соседку по квартире «с живым скорпионом в пакете с обувью».
«Сначала, честно скажу, я предложила убить его, но после этого мы решили, что это не было гуманно, поэтому мы положили его в пластиковую посуду, предназначенную для хранения еды».
Оливер Джеймс, еще один сосед по квартире, изучающий зоологию, кухонными щипцами поместил скорпиона в посуду.
«Это было немного нервно», - сказал он, так как никто не знал, насколько этот скорпион ядовит.
Молодые люди дали скорпиону воды и связались с местной организацией по защите рептилий, которая приехала за ним через несколько часов.
Эксперты отмечают, что сообщения о подобных сюрпризах в посылках поступают довольно часто. Инцидент в Бристольском университете стал уже вторым за этот месяц.
Укус скорпиона, о котором идет речь, «поддается медицинскому лечению... Потенциально опасен для жизни, но у обычного взрослого человека просто будет очень плохой день», - говорят эксперты.