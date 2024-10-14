Бывшая ассистентка Канье Уэста заявила, что рэпер изнасиловал ее во время студийной сессии с P.Diddy

Впрочем, сам Пи Дидди напрямую не участвовал в произошедшем. Как пишет Page Six, Пишотта рассказала, что Канье был тем, кто заказал для неё напиток, в котором, по всей видимости, содержались наркотики.

Выпив его, Пишотта почувствовала себя «дезориентированной» и потеряла контроль над своим телом и речью. На следующее утро она ощущала стыд, хотя не помнила в деталях, что именно с ней случилось.

Лорен уверяет, что Канье сам признался ей во всем уже много времени спустя. Якобы он сказал, что между ними что-то было, намекая на тот самый вечер в студии. До того момента Пишотта винила себя, думая, что каким-то образом опозорилась на мероприятии. Узнав, что случилось на самом деле, она была шокирована и испытала «отвращение». Это повлияло на ее желание дистанцироваться от рэпера.

Напомним, что ранее Лорен Пишотта уже обвиняла Канье Уэста в домогательствах. Также в своем иске она раскрыла подробности сексуальной жизни артиста с его женой Бьянкой Цензори. Уэст в свою очередь заявлял, что Пишотта сама преследовала его и пыталась соблазнить.