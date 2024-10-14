Дел будет много, и это хорошо. Ничто так не вдохновляет, как полезные занятия, решение новых задач, возможность быстро получить нужный результат. Очень разные люди объединяются для достижения общих целей, могут подружиться и договориться о долгом сотрудничестве, пишет dvorec.
ГОРОСКОП НА 14 ОКТЯБРЯ ⟩ Львов ждет насыщенный день, а Девам надо отказаться от смелых высказываний
Появляется возможность исправить старые ошибки, а заодно положить конец заблуждениям, взаимным претензиям и обидам. Вероятно начало романтических историй. Достаточно короткого разговора с новым знакомым, чтобы вспыхнул взаимный интерес, захотелось подружиться, провести время вместе. Слушайте свое сердце, оно не ошибается.
Овен
Нужно многое сделать. Понимая, сколько дел требует внимания, вы стараетесь не тратить время напрасно. Начинайте с самого важного: в первой половине дня будет проще сосредоточиться, а позже вам придется часто отвлекаться, решать несколько вопросов сразу. Вы не только сами отлично справляетесь со сложной работой, но и другими толково руководите. Скорее всего, это не останется незамеченным. Не исключено, что вскоре вам предложат что-то интересное. День подходит для покупок и сделок. Во всем, что касается денег и возможности заработать, вы можете полагаться на интуицию. Она не подводит.
Телец
Не переживайте из-за мелких недоразумений, возникающих в начале дня. Ко всем проблемам, которые появляются в это время, стоит относиться спокойно. Не исключено, что они решатся без всякого вашего участия или вскоре просто забудутся. День не подходит для того, чтобы делиться важными планами с людьми, о которых вам мало что известно. Вторая половина дня отлично подходит для любых занятий, требующих творческого подхода и фантазии. Вы быстрее добиваетесь успеха там, где можно придумать что-то новое, а не просто следовать инструкции. Окружающим нравятся ваши необычные идеи.
Близнецы
Стоит поторопиться. Первая половина дня благоприятна и отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы уверены в своих силах и без всяких сомнений приступаете к решению сложных задач. Удается достичь успеха там, где не справились другие. Можно обойтись без помощи, но если кто-то предложит ее – не отказывайтесь. Во второй половине дня появляется шанс обсудить важные рабочие вопросы, договориться о сотрудничестве с людьми, чья поддержка вам не помешала бы. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений.
Рак
Ко всему, за что беретесь, вы относитесь очень серьезно, и это помогает избежать ошибок. Вы замечаете мелочи, на которые другие не обратили внимания, уделяете внимание деталям, стараетесь во всем разобраться. Иногда из-за этого даже простые дела отнимают много времени зато результатов вы добиваетесь просто отличных. Возможны какие-то недоразумения дома, разногласия с близкими. Вы понимаете, что речь идет о незначительных вещах, которые не стоит принимать близко к сердцу. К вечеру все уладится, во многом благодаря вашей деликатности и тактичности.
Лев
Насыщенный день. Трудно сосредоточиться: нужно думать о многих вещах одновременно, решать не только свои, но и чужие проблемы. Иногда для реализации ваших планов требуются расходы, и не всегда вам удается вовремя понять, на что нужно тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Несмотря на порой возникающие сложности, вы сохраняете оптимизм и самообладание. Удается найти выход из любой ситуации, добиться отличных результатов в самых сложных и важных делах. Радует общение с близкими, они поддерживают вас во всем.
Дева
День, когда особенно важно соблюдать общепринятые правила. Вам чаще обычного приходится иметь дело с очень консервативно настроенными людьми, которых шокирует любое отступление от традиций. Так что от смелых высказываний и необычных предложений пока лучше отказаться, а оригинальные идеи обсуждать только с теми, кто способен оценить их по достоинству. Вероятно удачное решение важных финансовых и имущественных вопросов. Сделки, заключенные сегодня, будут удачными и принесут заметную прибыль. Вторая половина дня обещает подарки и романтические сюрпризы.
Весы
Благоприятный день для общения. Многие интересуются вашими планами, предлагают помощь в их осуществлении. Становится ясно, как можно, объединив усилия, решить проблемы, в последнее время тревожившие всех. Вероятны профессиональные успехи. Благодаря решениям, принятым сегодня, ваши доходы могут значительно вырасти. Напоминают о себе люди, с которыми вас когда-то связывали общие увлечения или творческие проекты. Можно восстановить отношения: не исключено, что они и сейчас будут полезными, подарят много позитивных эмоций.
Скорпион
Сегодня вы особенно настойчивы и добиваетесь своего, даже если обстоятельства складываются не слишком удачно. Иногда в этом помогают старые и новые знакомые, которым нравятся ваши идеи и подход к делам. Подумайте, чем вы могли бы отблагодарить своих союзников; это пойдет на пользу отношениями. Возможны удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Не исключено, что именно сегодня вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Возможность реализовать задуманное появится несколько позже.
Стрелец
В первой половине дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Слишком сильно желание отложить все трудное, утомительное и скучное на потом, а пока заняться чем-то поинтереснее, провести время с друзьями или просто отдохнуть. Кое-что действительно можно отложить, но есть и задачи, требующие немедленного решения. Постарайтесь решить их поскорее. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Появляется возможность познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вероятны необычные предложения; можно ответить на них согласием без долгих раздумий.
Козерог
Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере. Вам хорошо даются и привычные дела, и совершенно новые; порой вы отлично справляетесь с тем, что прежде не получилось у других. Середина дня подходит для обсуждения любых вопросов, связанных с работой. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто прежде полагался только на собственный опыт и никому не доверял. Эмоциональный фон нестабилен. Вы можете расстраиваться из-за пустяков, остро реагировать на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Важно сохранять позитивный настрой и не тревожиться о том, что мало зависит от вас.
Водолей
Не спешите с решением финансовых вопросов. Сейчас не лучший момент для спонтанных покупок или сделок, которые не планировались заранее. В остальном день благоприятен. Вы хорошо справляетесь с делами, требующими сосредоточенности, аккуратности, внимания к деталям. Но и там, где нужны изобретательность и фантазия, вы добиваетесь неплохих результатов. Можно узнать много интересного. Информация сегодня поступает из самых неожиданных источников, поэтому будьте внимательны, старайтесь ничего не упускать. Вечер подходит для домашних дел: они не утомляют вас и не кажутся скучными.
Рыбы
Будьте настороже с новыми знакомыми, особенно если вам кажется, что они уж слишком настойчивы в своих попытках завоевать вашу симпатию. Подумайте дважды, прежде чем делиться идеями, отвечать на непростые вопросы или соглашаться на предложения, которые кажутся странными. На давних друзей и других близких людей можно положиться во всем. Они дают отличные советы, поддерживают, когда это нужно, находят массу способов поднять вам настроение. Вероятны хорошие новости, известия от тех, с кем вы давно не виделись.