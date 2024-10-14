ГОРОСКОП НА 14 ОКТЯБРЯ Львов ждет насыщенный день, а Девам надо отказаться от смелых высказываний

Стрелец

В первой половине дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Слишком сильно желание отложить все трудное, утомительное и скучное на потом, а пока заняться чем-то поинтереснее, провести время с друзьями или просто отдохнуть. Кое-что действительно можно отложить, но есть и задачи, требующие немедленного решения. Постарайтесь решить их поскорее. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Появляется возможность познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вероятны необычные предложения; можно ответить на них согласием без долгих раздумий.

Козерог

Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере. Вам хорошо даются и привычные дела, и совершенно новые; порой вы отлично справляетесь с тем, что прежде не получилось у других. Середина дня подходит для обсуждения любых вопросов, связанных с работой. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто прежде полагался только на собственный опыт и никому не доверял. Эмоциональный фон нестабилен. Вы можете расстраиваться из-за пустяков, остро реагировать на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Важно сохранять позитивный настрой и не тревожиться о том, что мало зависит от вас.

Водолей

Не спешите с решением финансовых вопросов. Сейчас не лучший момент для спонтанных покупок или сделок, которые не планировались заранее. В остальном день благоприятен. Вы хорошо справляетесь с делами, требующими сосредоточенности, аккуратности, внимания к деталям. Но и там, где нужны изобретательность и фантазия, вы добиваетесь неплохих результатов. Можно узнать много интересного. Информация сегодня поступает из самых неожиданных источников, поэтому будьте внимательны, старайтесь ничего не упускать. Вечер подходит для домашних дел: они не утомляют вас и не кажутся скучными.

Рыбы

Будьте настороже с новыми знакомыми, особенно если вам кажется, что они уж слишком настойчивы в своих попытках завоевать вашу симпатию. Подумайте дважды, прежде чем делиться идеями, отвечать на непростые вопросы или соглашаться на предложения, которые кажутся странными. На давних друзей и других близких людей можно положиться во всем. Они дают отличные советы, поддерживают, когда это нужно, находят массу способов поднять вам настроение. Вероятны хорошие новости, известия от тех, с кем вы давно не виделись.