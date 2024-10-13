ВИДЕО «Сегодня пели двое!» Оперная дива Элина Нечаева объявила о своей беременности необычным способом

После концерта на сцене состоялась торжественная церемония, на которой была объявлена маленькая новость Нечаевой, которой еще не делилась с публикой. «Спасибо, Элина! Замечательный талант, прекрасный голос! И я хочу поаплодировать ей, потому что у нее скоро будет ребенок», - сказал один из мужчин-исполнителей на сцене.