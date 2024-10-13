ВИДЕО Разочарование и тревога: Noize MC о расследованиях в рядах оппозиции РФ

В середине сентября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, выпустил расследование о Леониде Невзлине и его возможной организации нападения на Леонида Волкова. Спустя пару недель вышло расследование Максима Каца о банкире Александре Железняке, обвиняемом в хищении денег, и его связи с ФБК.

«Я, безусловно, не успеваю смотреть двухчасовые видосы, которые выходят по этому поводу, и довольствуюсь исключительно аналитикой, менее многословной, которая вокруг этого возникает, поэтому пускаться в серьезное обсуждение содержания этих видео, которые я не смотрел, я не готов совершенно, но, безусловно, все это вызывает тревогу и разочарование. Само происходящее обсуждение таких вещей», - заявил музыкант на YouTube-канале The Breakfast Show.

В коротком интервью он рассказал о своем новом сингле «Светлая полоса», который войдет в готовящийся альбом. Noize MC отметил, что, если он не ошибается, это всего лишь четвертая песня в мажорном ладу (то есть с оптимистичным, радостным, бодрым звучанием), которую он написал за всю свою музыкальную карьеру. Предыдущая же такая песня, насколько он помнит, вышла в 2012 году.

Видео: Интервью с Noize MC