Грязная и бездомная: бывшую жену-модель звезды «Спасателей Малибу» заметили на тротуаре

Ему грозило семь лет заключения, однако вместо этого Джереми отправили в рехаб для лечения алкоголизма и на курсы по управлению гневом. Сейчас он работает частным тренером и практически не появляется на публике.

О том, что в браке пары все не так гладко, общественность узнала в 2014 году. Тогда Лони утверждала, что Джереми пытался задушить ее во время драки, когда они были пьяны, и даже вызвала домой полицию.

После развода выяснилось, что ее дом и все драгоценности уже давно заложены, и Уиллисон осталась без ничего. В проблемах в своей жизни Лони обвиняла бывшего мужа.

Она также начала верить, что кто-то посылает в ее тело электрические токи, которые можно вылечить, только приняв кристаллический метамфетамин. По ее словам, ей невозможжно жить ни в каком помещении, потому что там ее поражает электричество.

«Я думаю, что поскольку улавливаю электричество, я также улавливаю и другие вещи, такие как определенные химикаты или батареи, или предохранители, например, провод, различные типы металлов. Поэтому я думаю, что мое тело даже фильтрует такие вещи», - сказала Лони.

В 2016 году у нее случился нервный срыв. Девушка впала в депрессию и отправилась лечиться в медицинский центр, откуда сбежала. Несколько лет ее никто не видел, и только в 2020-м Лони была замечена на улицах. Она стала бездомной, перестала мыться, мотивируя это тем, что боится изнасилования, и обрезала свои длинные светлые волосы.

Уиллисон начала пить, найдя в алкоголе свое утешение и утратив остатки былой красоты, хотя в лучшие времена была моделью для таких журналов, как Glam Fit, Flavour и Iron Man.