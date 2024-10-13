Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире в период беременности

Меган Маркл призналась, что всегда воспринимала близко к сердцу комментарии в ее адрес. Поэтому герцогине тяжело справиться с оскорблениями и хейтом. Она отметила, что большую часть ненависти в свой адрес получила именно в период беременности. Гормоны тоже оказали влияние на ее состояние. Меган хотелось еще больше защитить себя и детей в этот период.

«Вы просто подумаете об этом и задумаетесь о том, почему люди могут быть такими ненавистными. Это не просто издевательства, это жестокость. Зачем это делать, когда женщина беременна или когда только родила, это же такое нежное и священное время», - поделилась герцогиня.

Маркл отметила, что сейчас пытается держаться подальше от хейта и соцсетей ради собственного благополучия.

По случаю Международного дня девочек Girls Inc. совместно с #HalfTheStory - другой некоммерческой организацией, стремящейся улучшить отношения молодого поколения с технологиями - организовала встречу 2 октября для продвижения новой программы цифрового благополучия под названием Social Media U. Поскольку The Archewell Foundation спонсирует проект, Меган Маркл пригласили побеседовать с детьми и поделиться своим опытом.