Гороскоп от Павла Глобы для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября

Солнце в Весах не любит проблем, а предпочитает приятные и необременительные отношения. Мы внутренне стремимся к гармонии и миру с окружающими людьми. Потребность в заботе, любви, в поддержке единомышленников и партнеров особенно возрастает, а одиночество переносить становится сложнее.

Ради того, чтобы избежать конфликтов, все больше людей склонны к компромиссам. Однако напряженный аспект от воинственных планет Марса и Плутона провоцируют на то, чтобы ставить свои интересы выше интересов других людей и не всегда учитывать потребности окружающих.

Велика вероятность реагирования на происходящие события через раздражение, гнев и даже жестокость. Но нередки и ситуации, когда придется поступиться своими принципами ради того, чтобы не портить отношения с оппонентами и уступить там, где можно было бы настоять на своем.

Движение к цели вопреки препятствиям позволит добиться гораздо большего и получить истинное удовлетворение от результата. Отпустите стереотипы, навязанные социумом, и не стремитесь соответствовать ожиданиям публики. А еще переключитесь на что-то приятное, не связанное с бизнесом и решением проблемных вопросов. Например, на прогулку в парке, посещение картинной галереи, уроки танцев, просмотр художественного кино вместе с любимым человеком.

Овен

Овны готовы разрешить свои внутренние проблемы с помощью эзотерики или психологии. Докопаться до истины - вот основной побуждающий мотив. Немаловажную роль играют темы здоровья и поиск источников увеличения доходов.