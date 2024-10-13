Астролог Павел Глоба рассказала о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 14 по 20 октября.
Гороскоп от Павла Глобы для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября
Солнце в Весах не любит проблем, а предпочитает приятные и необременительные отношения. Мы внутренне стремимся к гармонии и миру с окружающими людьми. Потребность в заботе, любви, в поддержке единомышленников и партнеров особенно возрастает, а одиночество переносить становится сложнее.
Ради того, чтобы избежать конфликтов, все больше людей склонны к компромиссам. Однако напряженный аспект от воинственных планет Марса и Плутона провоцируют на то, чтобы ставить свои интересы выше интересов других людей и не всегда учитывать потребности окружающих.
Велика вероятность реагирования на происходящие события через раздражение, гнев и даже жестокость. Но нередки и ситуации, когда придется поступиться своими принципами ради того, чтобы не портить отношения с оппонентами и уступить там, где можно было бы настоять на своем.
Движение к цели вопреки препятствиям позволит добиться гораздо большего и получить истинное удовлетворение от результата. Отпустите стереотипы, навязанные социумом, и не стремитесь соответствовать ожиданиям публики. А еще переключитесь на что-то приятное, не связанное с бизнесом и решением проблемных вопросов. Например, на прогулку в парке, посещение картинной галереи, уроки танцев, просмотр художественного кино вместе с любимым человеком.
Овен
Овны готовы разрешить свои внутренние проблемы с помощью эзотерики или психологии. Докопаться до истины - вот основной побуждающий мотив. Немаловажную роль играют темы здоровья и поиск источников увеличения доходов.
Получение налоговых льгот, вычетов, выгодный процент по кредиту или страхованию станет вашим преимуществом. Полезным окажется финансово-экономическая деятельность, посещение лечебных и оздоровительных учреждений.
Телец
У Тельцов проигрывается тема друзей и знакомств, включенность в активную социальную жизнь. Приветствуется любое сплочение на почве единых интересов или культурных ценностей.
Поэтому будьте открыты к новым людям, а также внимательно изучите свое окружение - не упускаете ли вы уникальную возможность соединиться в счастливом союзе с кем-то из давних друзей.
Близнецы
Близнецам звезды рекомендуют делать ставку на карьеру или организацию собственного предприятия.
Постарайтесь не упустить выгодные предложения, способствующие дальнейшему социальному росту. Это хороший период для трудоустройства, ремонта и строительства, лечения опорно-двигательного аппарата.
Рак
Раки, творческие начинания способны вывести вас на новые жизненные горизонты. Изучение иностранных языков, освоении наук и покорение ораторских трибун открывают перед вами новые перспективы и интересные знакомства с видными людьми.
Самое время проявить инициативу и таланты. Возможна влюбленность в человека другой культуры или национальности.
Лев
Львы, бросьте все силы на психологическую работу над собой, самоанализ, обнаружение и устранение блоков, мешающих самореализации и душевному равновесию.
А если для вас актуальны темы недвижимости, то это подходящее время для покупки и страхования жилья, капитального ремонта или установки систем безопасности. Можно оборудовать спортзал дома или рабочую мастерскую.
Дева
Девам прекрасно бы найти собеседника и обсудить новые веяния в искусстве, науке или творческой сфере. При необходимости обратитесь за консультацией к профессионалу или окажите сами подобную услугу.
Нужная информация придет к вам именно через взаимодействие с другими людьми. Поездки по красивым местам зарядят позитивными эмоциями и подарят приятных попутчиков.
Весы
Весы, вы быстро и с выгодой решите вопросы по найму персонала, ремонтной бригады, клининговой компании. Обращение в сферу услуг приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Оказание подобных услуг также пополнит ваш кошелек.
Получение дополнительного профессионального навыка, подработка или выгодное трудоустройство - удачно впишется в текущие даты.
Скорпион
Скорпионы, красная ковровая дорожка покорно стелется перед вами, открывая путь на пьедестал. Будь это сцена, трибуна спикера или поход в салон красоты - вообразите себя главным в этом шоу под названием жизнь.
Позвольте каждому дню иметь окраску праздника. А лучше самим устроить вечеринку и вознаградить себя за хорошую работу. Побалуйте детей и возлюбленных щедрыми подарками, не скупитесь на похвалу и одобрение.
Стрелец
Стрельцам звезды рекомендуют скрасить осенние дни в уютной домашней обстановке. Создайте сами то пространство, которое подарит умиротворение и ощущение счастья, ибо сейчас это необходимое вам состояние.
Благоприятна работа на земле, семейные посиделки или просмотр воодушевляющего фильма. Крепкий сон или бокал вина подействует лучше других седативных средств.
Козерог
Козероги ощущают реформаторские наклонности, а также готовы поучаствовать в дебатах и научных спорах. Ваш круг общения значительно расширяется. Это так вдохновляет и воодушевляет, что вы с радостью принимаете в свой мир каждого созвучного человека.
Не отказывайте в советах и поддержке, тем, кто просит. Вы способны интуитивно почувствовать, кто враг, а кто друг. Дружба, начатая сейчас, заложит крепкие основы на будущее.
Водолей
Для Водолеев становятся важны материальные результаты деятельности. К тому же, период способствует развитию практичности. Проявляйте упорство и ответственность при решении любых рабочих и профессиональных вопросов.
Особых успехов можно добиться специалистам в области экономики, бухгалтерии, строительства и сельского хозяйства. Вам не составит особого труда справиться с возникшими затруднениями и успешно завершить текущие проекты.
Рыбы
Рыбы, саморазвитие и расширение мировоззрения сыграет хорошую роль в вашей жизни и поможет стать примером для подражания. Почувствуйте себя важной частью мироздания и доверьтесь своему воображению. Оно сильно сейчас, как никогда.
Хорошее положение для публичных людей и саморекламы. В этот период успешно решаются юридические и судебные вопросы, а также можно привести в порядок сосудистую систему головы