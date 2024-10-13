ВИДЕО Беременная дочь Эминема рассекретила пол будущего ребенка

Лишь недавно Хэйли Джейд Скотт объявила о беременности, а сейчас рассекретила, кто у нее родится - мальчик или девочка. С интригой дочь исполнителя тянуть не стала.

В одном из выпусков своего подкаста на YouTube Хэйли вместе с мужем Эваном МакКлинтоком организовала своеобразное гендер-пати. От громких вечеринок дочь Эминема отказалась, вместо этого скромно объявила пол будущего ребенка.

Влюбленные прямо во время записи подкаста лопнули воздушный шарик. Оттуда посыпалось конфетти голубого цвета. Соответственно супруги станут родителями мальчика. Хотя Хэйли пока не спешит рассекречивать срок, однако раньше она делилась, что малыш родится в 2025 году.

Отметим, отцом ребенка Гейли Джейд Скотт стал ее возлюбленный Эван МакКлинток, с которым он находится в отношениях с 2016 года. В мае этого года пара сыграла свадьбу.