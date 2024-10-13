Селин Дион заподозрили в выступлении под фонограмму на Олимпиаде в Париже

Напомним, что Селин уже несколько лет борется с серьезным недугом - синдромом мышечной скованности. Это заболевание центральной нервной системы вызывает прогрессирующую мышечную ригидность, часто превращая пациентов в «живую статую».

К сожалению, сильнейшие мышечные спазмы, которые испытывает артистка, не дают ей возможности полноценно жить и работать. В 2022 году из-за болезни ей пришлось отменить мировой тур.

Именно поэтому выступление Селин на Олимпиаде в Париже стало таким долгожданным для многих и обсуждаемым событием. Общественность очень высоко оценила музыкальный номер певицы, многие интернет-пользователи выразили ей свое восхищение. Однако теперь появилась информация о том, что на церемонии открытия артистка, вероятно, выступила под фонограмму.

Обвинения прозвучали во французской газете Libération. В статье приводились слова экспертов из музыкальной индустрии, которые проанализировали звуковую дорожку композиции L'Hymne à l'amour («Гимн любви») и обнаружили, что в записи нет погрешностей, которые должны были возникнуть из-за плохих погодных условий.

«Это была стопроцентная фонограмма, ее можно услышать с первых нот», - заявил композитор Этьен Геро. Появилась также версия, что номер певицы мог быть снят заранее, а потом просто выпущен в прямой эфир.

Сама Селин пока не комментировала эти обвинения. Молчат также арт-директор и музыкальный директор Олимпийских игр, хотя раньше они активно раздавали интервью.