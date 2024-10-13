ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Эстонская певица удалила все фотографии с ее женихом: девушка прокомментировала ситуацию

На этой неделе наблюдательные поклонники заметили, что блогер и певица Дезире Мумм удалила из своего Instagram фотографии с новым кавалером. «Я просто хочу больше личного пространства», - прокомментировала Мумм редакции.
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«Дезире Мумм уже рассталась со своим спутником жизни - ортопедом, о чем свидетельствует тот факт, что она удалила фотографии помолвки из Instagram», - сообщает анонимный источник.
В конце августа автор-исполнительница Дезире Мумм (25) поделилась в социальных сетях, что помолвлена со своим возлюбленным Раулем-Оливером Кукласом. Судя по дате, прикрепленной к фотографиям, возлюбленный Дезире сделал предложение 17 августа.